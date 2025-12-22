Falsissimo Corona può pubblicare la seconda puntata su Signorini? Cosa dice la legge sul sequestro

Sì, Fabrizio Corona può pubblicare la seconda puntata di Falsissimo su Alfonso Signorini, ma solo a una condizione precisa: il nuovo episodio non deve contenere alcun materiale già sequestrato dalla Procura. È questo il punto chiave chiarito dai legali interpellati da Fanpage.it, che fanno luce sui limiti imposti dal sequestro e sulle circostanze della denuncia per presunto revenge porn presentata dal conduttore e direttore di Chi. L’avvocato Francesca Florio ha spiegato a Fanpage che la possibilità di pubblicare nuovi contenuti resta aperta, purché si tratti di materiale inedito. “Se è materiale nuovo, può essere divulgato”, spiega il legale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

