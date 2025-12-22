Falsissimo Corona può pubblicare la seconda puntata su Signorini? Cosa dice la legge sul sequestro

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sì, Fabrizio Corona può pubblicare la seconda puntata di Falsissimo su Alfonso Signorini, ma solo a una condizione precisa: il nuovo episodio non deve contenere alcun materiale già sequestrato dalla Procura. È questo il punto chiave chiarito dai legali interpellati da Fanpage.it, che fanno luce sui limiti imposti dal sequestro e sulle circostanze della denuncia per presunto revenge porn presentata dal conduttore e direttore di Chi. L’avvocato Francesca Florio ha spiegato a Fanpage che la possibilità di pubblicare nuovi contenuti resta aperta, purché si tratti di materiale inedito. “Se è materiale nuovo, può essere divulgato”, spiega il legale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

falsissimo corona pu242 pubblicare la seconda puntata su signorini cosa dice la legge sul sequestro

© Cinemaserietv.it - Falsissimo, Corona può pubblicare la seconda puntata su Signorini? Cosa dice la legge sul sequestro

Leggi anche: La denuncia di Signorini contro Corona può bloccare l’uscita della puntata di Falsissimo il 22 dicembre?

Leggi anche: Effetto Corona sui social di Alfonso Signorini: il profilo cresce dopo la puntata di Falsissimo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

falsissimo corona pu242 pubblicareFalsissimo, Corona può pubblicare la seconda puntata su Signorini? Cosa dice la legge sul sequestro - Ecco cosa hanno detto due avvocati in merito alla pubblicazione della seconda puntata di Falsissimo su Alfonso Signorini, nonostante il sequestro della Procura di Milano. msn.com

falsissimo corona pu242 pubblicareFabrizio Corona indagato per revenge porn: sotto esame le immagini intime di Alfonso Signorini mostrate a Falsissimo - La seconda puntata di Falsissimo dedicata al «sistema Signorini» è stata «girata di nuovo» e sarà trasmessa stasera: «Vi ... vanityfair.it

Falsissimo di Fabrizio Corona: cosa andrà in onda sul caso Signorini nella nuova puntata di oggi - Scopri le ultime novità su Fabrizio Corona e il suo progetto Falsissimo, che ha già superato i 4,2 milioni di visualizzazioni. mondotv24.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.