Falaschi impreciso Fedrizzi soffre in seconda linea

Golzadeh 5,5. Oggi va a corrente decisamente alternata, con una gestione limitata dei colpi soprattutto in determinate fasi. Molto male nel primo set, il migliore per rendimento insieme a Magalini nel secondo ma in generale fa fatica anche nel terzo set. Falaschi 5. La volontà c’è e ne mette tanta in campo ma manca quasi sempre la precisione soprattutto in determinate azioni di ricostruzione che potevano cambiare l’esito del secondo set. Non aiutato neanche dalla ricezione. Stankovic 5.5. Praticamente perfetto con il 100% e un punto al servizio nel primo set, non incide minimamente nel secondo e terzo set dove non sembra trovare affatto le soluzioni adeguate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

