Fabrizio Corona si mette male dopo la denuncia | cosa rischia ora davvero

Il procedimento penale che vede coinvolti Fabrizio Corona e Alfonso Signorini segna un nuovo passaggio delicato nella complessa storia giudiziaria dell'ex fotografo dei vip. La Procura di Milano ha infatti iscritto Corona nel registro degli indagati per il reato di diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, fattispecie ricompresa nell'ambito del cosiddetto revenge porn previsto dal codice penale italiano. L'indagine trae origine dalla querela dettagliata presentata dal conduttore del Grande Fratello e direttore del settimanale Chi, che ha scelto di rivolgersi all'autorità giudiziaria dopo la divulgazione pubblica di contenuti di natura privata nel corso di una trasmissione online.

