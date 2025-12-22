Fabrizio Corona provoca Alfonso Signorini | Dopo la puntata chi sarà il vero indagato?

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corona non arretra di un millimetro e rilancia un servizio del Tg1 che parla del sequestro della sua seconda puntata di Falsissimo sul caso Signorini: "Il potere non ci ha fermati. Vediamo domani, dopo la puntata, chi sarà il vero indagato, Alfo". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Milano, Fabrizio Corona indagato per revenge porn dopo la denuncia di Alfonso Signorini

Leggi anche: “Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione”: l’accusa di Fabrizio Corona

