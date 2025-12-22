Fabrizio Corona irruzione all’alba | 14 poliziotti sequestrano la puntata su Signorini

L’alba del 21 dicembre 2025 ha portato un colpo di scena nel caso che vede contrapposti Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Quattordici agenti della Procura di Milano si sono presentati alla porta dell’ex re dei paparazzi e negli studi di produzione di Falsissimo, sequestrando tutto il materiale girato per il secondo capitolo dell’ inchiesta su Signorini. La puntata era attesa per lunedì 22 dicembre su YouTube, ma non vedrà mai la luce nella versione originale. Corona non ha perso tempo nel raccontare l’accaduto attraverso le storie Instagram del format Falsissimo. Il tono è quello di chi si sente vittima di un sistema che vuole metterlo a tacere: “ La Procura di Milano, al momento, si è mostrata schiava del potere “, ha scritto il 51enne, annunciando però che il programma andrà avanti, più forte di prima. 🔗 Leggi su Screenworld.it

