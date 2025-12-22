Fabrizio Corona indagato per revenge porn dopo il caso Signorini | Il potere non ci ferma

Nonostante l’indagine per revenge porn aperta dopo la denuncia di Alfonso Signorini, questa sera andrà in onda su YouTube una nuova puntata del format di Fabrizio Corona "Falsissimo", dedicata ai rapporti tra il giornalista e conduttore del Grande Fratello e aspiranti concorrenti del reality show. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

