Fabrizio Corona indagato per diffusione di materiale sessualmente esplicito dopo la querela di Signorini

Fabrizio Corona è indagato dalla Procura di Milano in seguito a una querela presentata da Alfonso Signorini. L'inchiesta riguarda la possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito, attività che sarebbe avvenuta in violazione delle norme sulla privacy e sulla tutela dei dati personali. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Fabrizio Corona è indagato dalla Procura di Milano in seguito a una querela presentata da Alfonso Signorini. A rivelarlo è il Corriere della Sera, che ricostruisce i passaggi dell'indagine avviata dopo la diffusione, nell'ultima puntata del suo format Falsissimo, di materiale ritenuto a contenuto sessualmente esplicito e riferito al direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello. Secondo quanto riporta il quotidiano di via Solferino, la denuncia di Signorini ha fatto subito scattare le perquisizioni sia nell'abitazione milanese di Corona sia negli studi in cui viene realizzato il suo programma online Falsissimo, oltre che nelle sedi della società Velvet Cut srl.

