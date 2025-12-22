Fabrizio Corona indagato per diffusione di materiale sessualmente esplicito dopo la querela di Signorini per revenge porn

Fabrizio Corona  è indagato per  revenge   porn  dalla  Procura di Milano  in seguito a una querela presentata da  Alfonso Signorini. L’indagine è stata avviata dopo la diffusione, nell’ultima puntata del suo format  Falsissimo, di materiale che viene ritenuto a contenuto sessualmente esplicito e riferito al direttore di  Chi  e conduttore del  Grande Fratello. Corona  sarà interrogato  martedì mattina in Procura a Milano. L’interrogatorio è stato richiesto dallo stesso ex agente fotografico, difeso dall’avvocato Ivano Chiesa. Da quanto trapela, al momento gli inquirenti indagano sull’ipotesi denunciata dal conduttore e poi valuteranno, comunque, ulteriori eventuali profili del contesto di indagine, anche nel caso vengano presentate denunce da altre persone con l’indicazione di altri reati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

fabrizio corona indagato per diffusione di materiale sessualmente esplicito dopo la querela di signorini per revenge porn

