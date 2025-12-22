Fabrizio Corona indagato per diffusione di materiale sessualmente esplicito dopo la querela di Signorini per revenge porn

Fabrizio Corona è indagato per revenge porn dalla Procura di Milano in seguito a una querela presentata da Alfonso Signorini. L'indagine è stata avviata dopo la diffusione, nell'ultima puntata del suo format Falsissimo, di materiale che viene ritenuto a contenuto sessualmente esplicito e riferito al direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello. Corona sarà interrogato martedì mattina in Procura a Milano. L'interrogatorio è stato richiesto dallo stesso ex agente fotografico, difeso dall'avvocato Ivano Chiesa. Da quanto trapela, al momento gli inquirenti indagano sull'ipotesi denunciata dal conduttore e poi valuteranno, comunque, ulteriori eventuali profili del contesto di indagine, anche nel caso vengano presentate denunce da altre persone con l'indicazione di altri reati.

La perquisizione negli studi di Fabrizio Corona per impedire la messa in onda questa sera della puntata di Falsissimo è una gravissima lesione del diritto degli italiani ad essere informati, è censura preventiva che scatta a protezione del santuario Lgbt e del p - facebook.com facebook

