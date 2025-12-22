Fabrizio Corona indagato per diffusione di materiale sessualmente esplicito ai danni di Signorini

Fabrizio Corona è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Milano, in seguito a una querela presentata da Alfonso Signorini. La contestazione riguarda la presunta diffusione di materiale sessualmente esplicito. La vicenda è ancora in fase di approfondimento e si attende l'esito delle indagini.

Milano, 22 dicembre 2025 – Fabrizio Corona è indagato dalla procura di Milano a seguito alla querela presentata da Alfonso Signorini dopo l'ultima puntata di 'Falsissimo'. A rivelarlo è il Corriere della Sera, che riferisce anche di perquisizioni a casa dell'ex 're dei paparazzi' nonché le sedi della Velvet Cut srl in cui viene realizzato il programma YouTube. L'accusa è di aver diffuso materiale a contenuto sessualmente esplicito (reato meglio noto come revenge porn ) relativo a presunti rapporti intrattenuti dal giornalista con aspiranti ed ex partecipanti al 'Grande Fratello' di cui lo stesso Signorini è il conduttore.

