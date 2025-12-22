Fabrizio Corona è ora indagato per revenge porn la querela di Alfonso Signorini

Fabrizio Corona è ufficialmente indagato dalla Procura di Milano per diffusione di materiale sessualmente esplicito, meglio conosciuto come revenge porn. L’inchiesta è nata a seguito della querela presentata da Alfonso Signorini, ex direttore della rivista Chi e conduttore del reality show Grande Fratello, dopo la diffusione di chat, foto e video con contenuti erotici nel programma online di Corona, Falsissimo. L’ex re dei paparazzi sarà interrogato martedì mattina in Procura, su richiesta dei suoi legali, guidati dall’avvocato Ivano Chiesa. Il programma al centro dell’indagine. L’inchiesta si concentra in particolare sulla puntata di Falsissimo andata in onda la settimana scorsa, intitolata Il prezzo del successo – parte 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

