Fabrizio Corona è indagato per revenge porn

La procura di Milano ha aperto un’indagine nei confronti di Fabrizio Corona, sospettato di aver diffuso materiale a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone coinvolte. L’indagine mira a verificare la natura delle azioni e le eventuali responsabilità, nel rispetto delle normative sulla privacy e sulla tutela delle persone coinvolte.

La procura di Milano ha aperto un’indagine su Fabrizio Corona con l’accusa di aver diffuso materiale a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone coinvolte. Il reato contestato è quello previsto dalla normativa sul cosiddetto revenge porn. L’inchiesta prende avvio dall’ultima puntata di Falsissimo, il programma di gossip che Corona conduce su YouTube, in cui ha reso pubbliche chat e immagini private per sostenere una lunga serie di accuse nei confronti di Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello. Alfonso Signorini (Ansa). Secondo la ricostruzione proposta da Corona, Signorini avrebbe costruito nel tempo un sistema in cui rapporti sessuali o scambi di messaggi e foto intime con giovani uomini sarebbero stati funzionali all’ingresso nel reality. 🔗 Leggi su Lettera43.it

