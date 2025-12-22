Fabrizio Corona è indagato per revenge porn
La procura di Milano ha aperto un’indagine nei confronti di Fabrizio Corona, sospettato di aver diffuso materiale a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone coinvolte. L’indagine mira a verificare la natura delle azioni e le eventuali responsabilità, nel rispetto delle normative sulla privacy e sulla tutela delle persone coinvolte.
La procura di Milano ha aperto un’indagine su Fabrizio Corona con l’accusa di aver diffuso materiale a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone coinvolte. Il reato contestato è quello previsto dalla normativa sul cosiddetto revenge porn. L’inchiesta prende avvio dall’ultima puntata di Falsissimo, il programma di gossip che Corona conduce su YouTube, in cui ha reso pubbliche chat e immagini private per sostenere una lunga serie di accuse nei confronti di Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello. Alfonso Signorini (Ansa). Secondo la ricostruzione proposta da Corona, Signorini avrebbe costruito nel tempo un sistema in cui rapporti sessuali o scambi di messaggi e foto intime con giovani uomini sarebbero stati funzionali all’ingresso nel reality. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Alfonso Signorini, l’indagine su Fabrizio Corona per revenge porn e la perquisizione
Leggi anche: Fabrizio Corona, Signorini lo denuncia per revenge porn e la Procura gli sequestra il materiale
Fabrizio Corona è indagato per revenge porn, per le immagini private di Alfonso Signorini mostrate nel suo programma “Falsissimo” - Fabrizio Corona, autore del programma di gossip su YouTube Falsissimo, è indagato dalla procura di Milano per aver diffuso del materiale a contenuto sessualmente esplicito (reato meglio noto come “rev ... ilpost.it
Dalle stories pubblicate da Fabrizio Corona su Instagram e sul profilo Falsissimo si apprende che la seconda puntata sul cosiddetto “Caso Signorini” verrà pubblicata domani, lunedì 22 dicembre, nonostante sia stata rigirata. Corona spiega che il materiale - facebook.com facebook
Dalle stories pubblicate da Fabrizio Corona su Instagram e sul profilo Falsissimo si apprende che la seconda puntata sul cosiddetto “Caso Signorini” verrà pubblicata domani, lunedì 22 dicembre, nonostante sia stata rigirata. Corona spiega che il materiale x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.