Ha acquistato 750 euro di panettoni di produzione artigianale in un locale di Spoltore, il cui ricavato sarà donato all'ospedale di Pescara. Protagonista del gesto Fabrizio Corona, che si è recato nella “Pizzeria Napoletana Lello" come ha raccontato il titolare sui social:“Un gesto inaspettato ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Fabrizio Corona acquista 750 euro di panettoni in un locale di Spoltore: il ricavato andrà al reparto di oncologia pediatrica

Leggi anche: Raccolta di doni e giocattoli per i bambini del reparto di oncologia pediatrica. "Porta un regalo con l’Associazione Giulia»

Leggi anche: Solidarietà, le famiglie del polo d’infanzia Isola Blu donano il ricavato del mercatino all'Oncologia pediatrica

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fabrizio Corona provoca Alfonso Signorini: “Dopo la puntata chi sarà il vero indagato” x.com

Sarà interrogato martedì mattina in Procura a Milano Fabrizio Corona, indagato per «revenge porn» su denuncia del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini, dopo che nei giorni scorsi l'ex «re dei paparazzi», attraverso il suo format «Falsissimo», ha accus - facebook.com facebook