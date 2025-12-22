Fabrizio Corona acquista 750 euro di panettoni in un locale di Spoltore | il ricavato andrà al reparto di oncologia pediatrica

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha acquistato 750 euro di panettoni di produzione artigianale in un locale di Spoltore, il cui ricavato sarà donato all'ospedale di Pescara. Protagonista del gesto Fabrizio Corona, che si è recato nella “Pizzeria Napoletana Lello" come ha raccontato il titolare sui social:“Un gesto inaspettato ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

fabrizio corona acquista 750 euro di panettoni in un locale di spoltore il ricavato andr224 al reparto di oncologia pediatrica

© Ilpescara.it - Fabrizio Corona acquista 750 euro di panettoni in un locale di Spoltore: il ricavato andrà al reparto di oncologia pediatrica

Leggi anche: Raccolta di doni e giocattoli per i bambini del reparto di oncologia pediatrica. "Porta un regalo con l’Associazione Giulia»

Leggi anche: Solidarietà, le famiglie del polo d’infanzia Isola Blu donano il ricavato del mercatino all'Oncologia pediatrica

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.