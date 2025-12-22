F1 svelati i numeri ufficiali dei piloti per il 2026 Non mancano le novità tra i top driver

In attesa di vedere le macchine in pista per i test invernali, la FIA ha già pubblicato l’entry list ufficiale del Mondiale 2026 di Formula Uno. Nessuna sorpresa ovviamente per quanto riguarda i piloti ed i team iscritti rispetto alle notizie di mercato degli ultimi mesi, mentre c’è qualche novità interessante legata ai numeri scelti dai vari driver della griglia. Il numero 1 cambia padrone dopo quattro anni e verrà utilizzata dal campione in carica Lando Norris, che sceglie quindi di abbandonare il 4 non ripetendo quanto fatto in passato da Lewis Hamilton con il 44 dopo i titoli in Mercedes: “ Non si sa mai se possa ricapitare. 🔗 Leggi su Oasport.it

