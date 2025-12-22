F1 svelati i numeri ufficiali dei piloti per il 2026 Non mancano le novità tra i top driver

In attesa di vedere le macchine in pista per i test invernali, la FIA ha già pubblicato l’entry list ufficiale del Mondiale 2026 di Formula Uno. Nessuna sorpresa ovviamente per quanto riguarda i piloti ed i team iscritti rispetto alle notizie di mercato degli ultimi mesi, mentre c’è qualche novità interessante legata ai numeri scelti dai vari driver della griglia. Il numero 1 cambia padrone dopo quattro anni e verrà utilizzata dal campione in carica Lando Norris, che sceglie quindi di abbandonare il 4 non ripetendo quanto fatto in passato da Lewis Hamilton con il 44 dopo i titoli in Mercedes: “ Non si sa mai se possa ricapitare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, svelati i numeri ufficiali dei piloti per il 2026. Non mancano le novità tra i top driver Leggi anche: 1000 Miglia 2026: svelati il percorso, le date e le tappe. Tutte le novità Leggi anche: Diritti tv MotoGp-Superbike su Sky scaduti, nessun broadcaster si fa avanti per il rinnovo 2026, mancano piloti che affascinano le folle La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Audi F1: svelati nome e logo ufficiali della squadra al debutto nel 2026; Audi Revolut F1 Team: svelati nome e logo della squadra al debutto nel 2026. Il 20 gennaio unveiling della livrea ufficiale della monoposto; Audi Revolut F1 Team: svelati nome e logo della squadra al debutto nel 2026; Grande cambiamento nei numeri dei piloti di F1 2026: Lando Norris si aggiudica il numero 1, Verstappen passa al numero 3.. F1 2026 | Ecco i numeri ufficiali di tutti i piloti titolari. 3 le novità - La FIA ha pubblicato la entry list ufficiale del Mondiale 2026 di Formula 1 con tutti i numeri che i piloti useranno in gara. msn.com

Audi pronta al debutto nel Mondiale di F1 2026: svelati il nome, il logo ufficiale e la data di presentazione - Martedì 20 gennaio 2026 verrà mostrata la livrea ufficiale della monoposto della squadra che porta lo storico marchio sulla griglia di partenza ... today.it

Audi Revolut F1 Team: svelati nome e logo della nuova scuderia, si chiude l'epoca Sauber. Presentazione ufficiale della livrea il 20 gennaio - Lunedì 15 dicembre si conclude ufficialmente l'era Sauber: la scuderia svizzera è stata inglobata nel nuovo progetto Audi e diventerà Audi Revolut F1 Team ... eurosport.it

Ferrari 2026: SVELATO il piano SEGRETO della FERRARI per gli SVILUPPI 2026! NUOVO TECNICO TROVATO!

Mercato #Milan, arriva davvero tra 24 ore: svelati i numeri dell'operazione #calciomercato - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.