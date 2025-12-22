Ex Benevento scelta di cuore per Alessandro Tuia | ecco dove giocherà

Tempo di lettura: < 1 minuto Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. E’ il caso di Alessandro Tuia che nella sua lunghissima carriera ha indossato anche la maglia del Benevento lasciando un ottimo ricordo umano e professionale. Dopo l’ultima esperienza in Croazia, il difensore ha deciso di accasarsi in serie D al Flaminia Civita Castellana dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio essendo nato proprio nella cittadina laziale. Una scelta romantica che gli permetterà di chiudere la carriera nel modo migliore mettendo la sua esperienza al servizio della squadra che è undicesima (22 punti) nel girone G di Serie D dove in testa c’è la corazzata Scafatese (LEGGI QUI). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

