Ex area mercatale diventa zona di memoria | cerimonia d’intitolazione di Piazza Partigiani
CALIMERA - Nella mattinata di sabato, nella zona dell’ex area mercatale di Calimera, si è svolta la cerimonia di intitolazione di Piazza Partigiani. E’ la conclusione dell’iter approvato dall’amministrazione comunale con una delibera di giunta dell’aprile scorso e legata dell’ottantesimo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Rimini ricorda Aristide Perilli: pronta la cerimonia di intitolazione della piazzetta al patriota garibaldino
Leggi anche: "Interdetta area mercatale ex Inapli: criticità strutturali e disagi per i commercianti"
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
L’evento finale si terrà all’area mercatale e non in via De Gasperi (causa pioggia). - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.