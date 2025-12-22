Ex area mercatale diventa zona di memoria | cerimonia d’intitolazione di Piazza Partigiani

22 dic 2025

CALIMERA - Nella mattinata di sabato, nella zona dell’ex area mercatale di Calimera, si è svolta la cerimonia di intitolazione di Piazza Partigiani. E’ la conclusione dell’iter approvato dall’amministrazione comunale con una delibera di giunta dell’aprile scorso e legata dell’ottantesimo. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

