Ex Alighieri terreno contaminato La Provincia ordina la bonifica | Limitare i danni all’ambiente
Il Comune di Macerata ha impegnato 50mila euro per la bonifica del terreno dell’ex Dante Alighieri. La causa del problema: una vecchia cisterna di gasolio sotto la struttura, precedente al periodo della scuola. La Provincia, a seguito di un’indagine, ha identificato il Comune come responsabile della contaminazione in qualità di ente proprietario storico quando il fabbricato era ancora in "servizio", anche se attualmente la proprietà è di Cassa depositi e prestiti. "Il Comune è il soggetto che deve provvedere alla bonifica di una porzione di terreno". spiega l’assessore Andrea Marchiori. "È un atto dovuto, un adempimento conseguente alla determinazione dirigenziale della Provincia – ha aggiunto il collega Paolo Renna – per limitare i danni ambientali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ex Alighieri, terreno contaminato. La Provincia ordina la bonifica: Limitare i danni all'ambiente.
