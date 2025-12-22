Il Comune di Macerata ha impegnato 50mila euro per la bonifica del terreno dell’ex Dante Alighieri. La causa del problema: una vecchia cisterna di gasolio sotto la struttura, precedente al periodo della scuola. La Provincia, a seguito di un’indagine, ha identificato il Comune come responsabile della contaminazione in qualità di ente proprietario storico quando il fabbricato era ancora in "servizio", anche se attualmente la proprietà è di Cassa depositi e prestiti. "Il Comune è il soggetto che deve provvedere alla bonifica di una porzione di terreno". spiega l’assessore Andrea Marchiori. "È un atto dovuto, un adempimento conseguente alla determinazione dirigenziale della Provincia – ha aggiunto il collega Paolo Renna – per limitare i danni ambientali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex Alighieri, terreno contaminato. La Provincia ordina la bonifica: "Limitare i danni all’ambiente"

Leggi anche: Ordina panino vegano ma era contaminato dal latte, Celia si accascia in strada e muore: risarcimento milionario

Leggi anche: Amianto, scarti edili, batterie e veicoli abbandonati: scatta l'ordinanza per la bonifica del terreno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ex Alighieri, terreno contaminato. La Provincia ordina la bonifica: Limitare i danni all’ambiente.

Ex Alighieri, terreno contaminato. La Provincia ordina la bonifica: "Limitare i danni all’ambiente" - Lo stabile inagibile per il sisma è in disuso da quasi dieci anni: le strategie di Cassa depositi. ilrestodelcarlino.it