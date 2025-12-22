Eventi Natale e Santo Stefano a Milano | 10 cose da fare il 25 e 26 dicembre 2025
Durante il periodo natalizio a Milano, il 25 e 26 dicembre 2025, sono numerose le attività e gli eventi dedicati alle festività. Dai tradizionali alberi e presepi alle piste di pattinaggio sul ghiaccio, la città offre occasioni per vivere e condividere momenti di convivialità. Ecco dieci cose da fare durante queste giornate per scoprire il clima natalizio e trascorrere un fine anno in modo piacevole.
Alberi e presepi da ammirare e fotografare, ma anche piste di pattinaggio sul ghiaccio dove divertirsi in compagnia di amici e familiari. Un tocco di cultura tra mostre e musei o teatro. Relax tra i cult del cinema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Sagre, feste e un po' di Halloween e l'autunno è arrivato: 10 cose da fare a Milano e in Lombardia nel week end del 24, 25 e 26 ottobre 2025
Leggi anche: Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend più lungo, da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre 2025: 10 eventi scelti per voi
Il Magico Paese di Natale: la fiaba di natale > Sagre & Fiere in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Casette in piazza ed eventi tutti i giorni: decolla il Natale a Portogruaro; Arrivano i Mercatini di Natale a Santo Stefano di Camastra; Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 dicembre.
Natale fuori casa, tra tradizioni e riti magici: gli eventi gratuiti (e autentici) in Italia tra la Vigilia e Santo Stefano - Quando si avvicina il Natale, l’Italia sembra sospesa in un tempo di attesa: le luci già accese tremolano tra i vicoli, l’odore di legna e spezie si mescola a quello della ... leggo.it
Cosa fare a Natale e Santo Stefano a Pavia e provincia: idee, mercatini e gite facili - Natale e Santo Stefano 2025 a Pavia e provincia: cosa fare il 25 e 26 dicembre tra centro, mercatini, pattinaggio, passeggiate e idee per famiglie. paviafree.it
Natale…a Sante Marie 2025: gli eventi in programma - Tradizioni, Presepe vivente, laboratori, concerti, attività per bambini dal 20 dicembre al 6 gennaio. abruzzonews.eu
Inter-Milan 0-1: gol e highlights | Serie A
Natale e Santo Stefano sui Capoluoghi di regione NORD ITALIA Articolo: Mario Giuliacci Milano Pioggia nella notte di Natale; piogge nella sera di Santo Stefano. Freddo di notte e al mattino. Torino Il 25: pioggia nella notte di Natale e al mattino. Santo Stefano - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.