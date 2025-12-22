Eventi Natale e Santo Stefano a Milano | 10 cose da fare il 25 e 26 dicembre 2025

Durante il periodo natalizio a Milano, il 25 e 26 dicembre 2025, sono numerose le attività e gli eventi dedicati alle festività. Dai tradizionali alberi e presepi alle piste di pattinaggio sul ghiaccio, la città offre occasioni per vivere e condividere momenti di convivialità. Ecco dieci cose da fare durante queste giornate per scoprire il clima natalizio e trascorrere un fine anno in modo piacevole.

Cosa fare a Natale e Santo Stefano a Pavia e provincia: idee, mercatini e gite facili - Natale e Santo Stefano 2025 a Pavia e provincia: cosa fare il 25 e 26 dicembre tra centro, mercatini, pattinaggio, passeggiate e idee per famiglie. paviafree.it

Natale…a Sante Marie 2025: gli eventi in programma - Tradizioni, Presepe vivente, laboratori, concerti, attività per bambini dal 20 dicembre al 6 gennaio. abruzzonews.eu

Inter-Milan 0-1: gol e highlights | Serie A

Natale e Santo Stefano sui Capoluoghi di regione NORD ITALIA Articolo: Mario Giuliacci Milano Pioggia nella notte di Natale; piogge nella sera di Santo Stefano. Freddo di notte e al mattino. Torino Il 25: pioggia nella notte di Natale e al mattino. Santo Stefano - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.