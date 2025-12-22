Eventi di Natale a Giugliano grande successo per il concerto di Julia Burduli a Lago Patria

A Giugliano, durante le festività natalizie, si è svolto il concerto di Julia Burduli a Lago Patria, attirando un pubblico numeroso e partecipe. L'evento ha rappresentato un momento di condivisione e musica nel contesto delle celebrazioni natalizie, confermando l'interesse della comunità per queste iniziative. La serata si è conclusa con un riscontro positivo, sottolineando l'importanza di eventi culturali durante il periodo festivo.

