Eventi di Natale a Giugliano grande successo per il concerto di Julia Burduli a Lago Patria
A Giugliano, durante le festività natalizie, si è svolto il concerto di Julia Burduli a Lago Patria, attirando un pubblico numeroso e partecipe. L'evento ha rappresentato un momento di condivisione e musica nel contesto delle celebrazioni natalizie, confermando l'interesse della comunità per queste iniziative. La serata si è conclusa con un riscontro positivo, sottolineando l'importanza di eventi culturali durante il periodo festivo.
Giugliano, stasera Ebbanesis in piazza Matteotti, da oggi mercatino di Natale in piazza Gramsci; Pompei, eventi gratuiti: Natale tra show e musica; “Atmosfere di Natale” al via a Giugliano; Casa Messaggero, si accende la festa del grande finale: musica e comicità chiudono l'iniziativa natalizia.
Giugliano, grandi eventi: Ciro Ceruti, Ebbanesis e Nuova Compagnia di Canto Popolare - Grandi eventi a Giugliano: lo show di Ciro Ceruti, venerdì concerto di Ebbanesis e Nuova Compagnia di Canto Popolare. 2anews.it
Natale a Giugliano 2025, tra eventi e concerti: il programma - Prende il via la rassegna degli eventi di Natale 2025 a Giugliano in Campania tra villaggi, laboratori e concerti. msn.com
Napoli Città del Natale, più di 50 eventi fino al 6 gennaio - “Napoli Città del Natale”, propone a cittadini e turisti più di 50 eventi fino al 6 gennaio tra concerti e tour nelle chiese. 2anews.it
