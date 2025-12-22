Evenepoel | Penso di poter vincere il Tour de France

Roma, 22 dicembre 2025 - L'imminente passaggio alla Red Bull-Bora-Hansgrohe, una squadra molto più competitiva nei Grandi Giri della Soudal Quick-Step, per molti può essere la molla a consentirgli di colmare il gap con fuoriclasse come Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, mentre per altri un fosso con questi ultimi c'è ancora: a Remco Evenepoel, nel 2026, il compito di far pendere l'ago della bilancia in una direzione o nell'altra, anche se il diretto interessato sembra avere già le idee chiare. Le dichiarazioni di Evenepoel. Il primo anno alla corte della formazione tedesca vedrà il belga disimpegnarsi al Tour de France 2026 insieme a Florian Lipowitz, terzo classificato quest'anno e, come confessato ai microfoni di Sporza, con ambizioni fortissime nonostante la deludente performance di quest'anno, chiusa dal mesto ritiro ai piedi del Tourmalet.

Evenepoel: 'Posso vincere il Tour, al Giro quando mi ritirai avevo un grande vantaggio' - È lì che posso migliorare di più” ha dichiarato Evenepoel identificando il problema che crea il divario con il suo grande rivale: “Quando Tadej attacca, posso seguirlo per un po', ma non per molto. it.blastingnews.com

Red Bull-Bora-hansgrohe, la determinazione di Remco Evenepoel: “Posso vincere il Tour de France? Sì, se tutto procede senza problemi” - hansgrohe, dopo la fine della lunga esperienza con la maglia della Soudal Qui ... msn.com

Sentite Evenepoel: 'Voglio essere migliore di Pogacar e vincere il Tour de France, ecco il piano per batterlo. Al Giro mi sono dovuto ritirare quando avevo un grande vantaggio' Link nel primo commento! - facebook.com facebook

Red Bull-Bora-hansgrohe Remco Evenepoel è pronto a sfidare la super UAE al Tour de France: Sia io che Lipowitz abbiamo già fatto un terzo posto e cè spazio per migliorare: x.com

