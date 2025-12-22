Estrazione SuperEnalotto e Lotto come cambiano le date per Natale e Capodanno

A causa delle festività di Natale e Capodanno, le date delle estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 1oLotto subiranno variazioni rispetto al calendario abituale, in conformità con le disposizioni regolamentari. La modifica delle date mira a rispettare le normative vigenti e garantire la regolarità delle operazioni, evitando le estrazioni nei giorni festivi. Di seguito le nuove date e le eventuali variazioni nei programmi.

Milano, 22 dicembre 2025 - Rivoluzione nei giorni di estrazione di Superenalotto, Lotto e 1oeLotto che per regolamento non possono avvenire nei giorni festivi e da qui a Capodanno sono tante le combinazioni proibite. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia a cominciare dal Superenalotto che anticipa a stasera, lunedì 22 dicembre con il suo maxi jackpot da 95 milioni e 500mila euro figlio di un 6 che non esce dal 22 maggio,quando a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portò a casa 35 milioni. Sei hai qualche dubbio sulle estrazioni di tutto il 2025, consulta il nostro archivio storico Superenalotto.

