Estrazione Million Day di oggi 22 dicembre 2025 | i numeri vincenti di lunedì

Estrazione Million Day oggi, lunedì 22 dicembre 2025: i numeri vincenti saranno annunciati alle ore 13 e alle 20,30. Come ogni settimana, i giocatori aspettano con attenzione l’estrazione di questo gioco, che offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro indovinando cinque numeri su cinquantacinque. Di seguito, i numeri estratti e tutte le informazioni utili.

Estrazione Million Day oggi lunedì 22 dicembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 22 dicembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 22 DICEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l'estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 21 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 20 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 19 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 18 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 17 DICEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.

