Esplosione e incendio in una casa a Poirino | ustionata una ragazza i carabinieri salvano i suoi tre fratelli
Una bombola di gas è esplosa e un incendio è divampato poco dopo in una casa di via Trieste a Poirino nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 dicembre 2025. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero con le ambulanze della sezione cittadina della Croce Rossa e con l'elisoccorso, i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Esplosione e incendio in una casa a Poirino: probabilmente persone coinvolte
Leggi anche: Esplosione e incendio in una casa a San Giusto Canavese: morto un cane, ferite tre persone (una in ospedale)
Firenze, esplosione in una casa a Barberino di Mugello: morto 71enne - 30, ha scatenato un incendio che ha colpito l'appartamento al primo piano dello stabile, causando la morte del 71enne. tg24.sky.it
Forte boato nel quartiere e l’esplosione: uomo morto in casa a Barberino di Mugello, ipotesi gesto volontario - Un'esplosione avvenuta nella notte ha provocato la morte di un uomo nella sua abitazione a Barberino di Mugello ... fanpage.it
Pierantonio morto nell’esplosione, l’incendio e l’incubo di perdere casa a 71 anni. “Non gli avrebbero rinnovato l’affitto” - Pierantonio Cianti, ex camionista in pensione, è stato trovato senza vita nell’appartamento in cui viveva a Barberino di Mugello. msn.com
PORTO ORTONA Incendio ed esplosione in una complessa esercitazione Leggi qui: https://cityne.ws/fxMA6 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.