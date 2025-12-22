Esplosione di Starship nei cieli dei Caraibi | a rischio centinaia di passeggeri

L'incidente durante il volo di prova del razzo SpaceX. L' esplosione del razzo Starship di SpaceX, avvenuta il 16 gennaio durante il settimo volo di prova, avrebbe messo in pericolo almeno 450 passeggeri a bordo di tre voli civili in transito nei cieli dei Caraibi. A rivelarlo è un' inchiesta del Wall Street Journal, basata su documenti interni della FAA, l'agenzia federale statunitense per l'aviazione. Secondo quanto emerso, la deflagrazione avrebbe disperso detriti infuocati nello spazio aereo caraibico per circa 50 minuti, costringendo due aerei di linea e un jet privato a operare in una zona temporaneamente interdetta o a rischiare l'esaurimento del carburante sopra l'oceano.

