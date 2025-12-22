Esplode autobomba | ucciso generale dello Stato Maggiore

A Mosca è successo qualcosa che sta facendo tremare i palazzi del potere. Una deflagrazione improvvisa, un'auto che diventa una palla di fuoco, sirene che squarciano il silenzio e le prime notizie che arrivano a fatica, frammentate, confuse. Ma da subito una cosa appare chiara: non è un incidente qualunque. Col passare delle ore, tra i media russi trapela un dettaglio dietro l'altro. Non si tratta di un comune cittadino, né di un obiettivo casuale. Al centro di questa storia c'è un nome, un grado altissimo dell'esercito, e un attentato che rischia di aprire un nuovo fronte in una guerra che, da anni, non si combatte solo sul campo.

Autobomba esplode a Mosca: morto il generale dello Stato Maggiore russo - MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il capo del dipartimento di addestramento operativo dello Stato Maggiore delle forze armate russe, tenente generale Fanil Sarvarov, è rimasto ucciso nell’esplosione di ... msn.com

Bomba sotto l'auto, ucciso il generale russo Sarvarov. L'ipotesi che siano stati i Servizi ucraini - "Gli investigatori stanno seguendo numerose piste e una di queste è che il crimine sia stato orchestrato dall'intelligence di Kiev" ha detto la ... huffingtonpost.it

