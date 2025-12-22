Una legge pubblicata qualche anno fa ha introdotto una interessante misura per i datori di lavoro privati, che investono concretamente nella parità tra uomini e donne all’interno dell’organizzazione aziendale. Come è noto, il tema è oggi molto sentito e trova tutela anzitutto nelle norme dell’Unione europea. Anche in Italia il legislatore si è attivato per contrastare possibili rischi di discriminazione di genere sul lavoro. Al fine di incentivare le aziende a comportamenti “virtuosi”, prevede un esonero contributivo in presenza di specifiche condizioni. Nel recente messaggio n. 3804, Inps ha spiegato che è all’avvio la nuova campagna di acquisizione delle domande per l’agevolazione e, di seguito, ne parleremo chiarendo che cosa i datori di lavoro debbono sapere in proposito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Esonero contributi Inps fino 50mila euro per parità dei sessi in azienda

