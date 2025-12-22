Con la chiusura delle scuole, è partito il miniesodo di Natale. Freddo e neve attesi nei prossimi giorni. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Esodo verso il Natale. Attesi freddo e neve

