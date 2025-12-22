Esodo verso il Natale Attesi freddo e neve

Con la fine delle lezioni, si apre il periodo di esodo natalizio. Le previsioni indicano l’arrivo di temperature basse e possibili nevicate nelle prossime settimane. È un momento in cui molte famiglie si preparano a trascorrere le festività, affrontando le condizioni meteorologiche tipiche di questa stagione. Rimane importante pianificare gli spostamenti con attenzione, considerando le eventuali criticità legate a freddo e neve.

Con la chiusura delle scuole, è partito il miniesodo di Natale. Freddo e neve attesi nei prossimi giorni. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000.

Esodo di Natale al via: oltre 3 milioni di auto sulle strade e l'incognita meteo - La mappa delle aree dove il rischio di restare incolonnati è più alto ... today.it

Esodo di Natale: riflettori accesi sulla SS36 e sulla rete Anas per il picco di traffico - In vista delle festività natalizie, Anas ha attivato un piano straordinario per gestire l’incremento dei flussi veicolari su tutta la rete nazionale. resegoneonline.it

