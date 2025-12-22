Esce a passeggio con tre cani trovato morto nel canale | aveva 46 anni

Macerata, 22 dicembre 2025 – È un cittadino lituano di 46 anni l’uomo trovato morto sabato sera in un canale in contrada Ributino a Tolentino. Y. I. – queste le sue iniziali – viveva in provincia di Perugia e, stando a quanto è stato possibile ricostruire, era disoccupato. Resta il giallo sulle cause della morte: in mancanza di elementi che indichino altre piste, al momento i carabinieri parlano di incidente, anche se non è esclusa l’ipotesi di un gesto volontario. Quel che è certo è che il magistrato di turno non ha disposto né l’autopsia né l’ispezione cadaverica, dando il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari, una volta che saranno individuati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

