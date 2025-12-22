ERC Junior – Motorsport Ireland sceglie McBride

Con il Billy Coleman Award e la vittoria del Trofeo Stellantis arriva il programma FIA ERC Junior e il grande salto europeo Il 2026 si preannuncia come un anno storico per il rallismo irlandese. Mai come nella prossima stagione l’Irlanda sarà rappresentata ad altissimo livello nei principali campionati internazionali, confermando la crescita di un movimento . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche: Kyle McBride nel FIA ERC Junior 2026

Leggi anche: Obbiettivo ERC Junior per Francesco Dei Ceci

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Lancia Ypsilon Rally4 HF scelta da ACI Team Italia per il CIAR Junior - Dopo la splendida stagione del Trofeo Lancia 2025, la Ypsilon diventa trampolino ideale verso l’ERC e il Mondiale per i giovani che vogliono affrontare il percorso di crescita piramidale. it.motorsport.com