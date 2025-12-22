Mentre negli Stati Uniti infuria la polemica sugli Epstein Files, con almeno 16 pagine di documenti scomparsi dal sito web del Dipartimento di Giustizia meno di 24 ore dopo la loro messa online, un’inchiesta pubblicata da Drop Site News e The American Conservative rivela connessioni inquietanti tra il finanziere-pedofilo Jeffrey Epstein, lo scandalo Iran-Contra e operazioni di intelligence. L’indagine, basata su documenti storici, interviste e fonti investigative, dipinge Epstein non come un semplice predatore sessuale, ma come una figura centrale in un intreccio di operazioni segrete, traffico d’armi, riciclaggio di denaro e (opache) operazioni di intelligence. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Epstein e i mercanti d’armi: l’inchiesta che svela il ruolo del finanziere nello scandalo Iran-Contra

Leggi anche: Jeffrey Epstein e il Mossad: l’inedito ruolo del finanziere in Siria e Russia per conto di Israele

Leggi anche: Le email segrete di Epstein con Barak: le pressioni del finanziere per bombardare l’Iran e la Siria

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La celebre esperta di antiquariato e collezionismo è presente in fiera e invita appassionati, curiosi e semplici amanti del bello a vivere l’esperienza unica de La Terra dei Mercanti. Tra oggetti vintage, collezioni rare, mobili d’epoca, arte, design e retrogaming, l - facebook.com facebook