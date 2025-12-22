Un episodio surreale si è verificato lungo la strada statale 12 nei pressi di Dolcè, nel Veronese. La Sc Padovani Polo Cherry Bank, gruppo diretto dai DS Dimitri Konychev, Matteo Paiola, Franco Lampugnani e Biagio Conte, era impegnata in un allenamento sabato mattina in Val d’Adige. Tutto procedeva nella normalità, quando improvvisamente un’automobile di colore scuro ha affiancato i corridori, abbassato il finestrino ed esploso due colpi di pistola contro i ciclisti. Gli atleti, colti completamente alla sprovvista, hanno avuto appena il tempo di abbassarsi per lo spavento. Poco dopo, l’auto si è data alla fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Episodio surreale nel Veronese: colpi di pistola contro i corridori della Sc Padovani Polo Cherry Bank

Leggi anche: Dolcé (VR), spari a salve da auto contro ciclisti della Sc Padovani Polo Cherry Bank del DS russo Dimitri Konychev, ipotesi intimidazione – VIDEO

Leggi anche: Due colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti nel Veronese

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Episodio surreale nel Veronese: colpi di pistola contro i corridori della Sc Padovani Polo Cherry Bank - Un episodio surreale si è verificato lungo la strada statale 12 nei pressi di Dolcè, nel Veronese. oasport.it

In auto supera un gruppo di ciclisti, abbassa il finestrino e spara due colpi di pistola - L'agguato, per fortuna senza conseguenze, è avvenuto nei pressi di Dolcè, nel Veronese: sotto shock gli atleti della Sc Padovani Polo Cherry Bank. today.it