Episodio surreale nel Veronese | colpi di pistola contro i corridori della Sc Padovani Polo Cherry Bank
Un episodio surreale si è verificato lungo la strada statale 12 nei pressi di Dolcè, nel Veronese. La Sc Padovani Polo Cherry Bank, gruppo diretto dai DS Dimitri Konychev, Matteo Paiola, Franco Lampugnani e Biagio Conte, era impegnata in un allenamento sabato mattina in Val d’Adige. Tutto procedeva nella normalità, quando improvvisamente un’automobile di colore scuro ha affiancato i corridori, abbassato il finestrino ed esploso due colpi di pistola contro i ciclisti. Gli atleti, colti completamente alla sprovvista, hanno avuto appena il tempo di abbassarsi per lo spavento. Poco dopo, l’auto si è data alla fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it
