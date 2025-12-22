Enrico Varriale condannato per minacce e lesioni
Il giornalista Enrico Varriale è stato condannato a 7 mesi di carcere con pena sospesa per minacce e lesioni nei confronti di una sua ex compagna. Il giudice monocratico di Roma ha riqualificato l’accusa di stalking ma ha anche condannato il giornalista al pagamento di una provvisionale di duemila euro nei confronti della parte civile. La procura aveva chiesto l’assoluzione per lo stalking e sei mesi per le lesioni. A scrivere della condanna è l’AdnKronos. La condanna. I fatti contestati risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022. Secondo l’accusa, il giornalista televisivo, già condannato lo scorso giugno a 10 mesi, pena sospesa, per le accuse di stalking e lesioni nei confronti di un’altra sua ex, «con condotte reiterate di minaccia e molestia avrebbe aggredito fisicamente la compagna in casa. 🔗 Leggi su Open.online
