Enrico Varriale condannato a sette mesi per minacce e lesioni alla ex

Enrico Varriale è stato condannato a sette mesi di reclusione con pena sospesa. Il giudice ha riqualificato l'accusa di stalking in minacce, dopo un procedimento che ha coinvolto questioni personali e legali. La sentenza rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario che lo riguarda.

