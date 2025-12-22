enrico varriale condannato a 7 mesi per minacce e lesioni

Il tribunale di Roma ha condannato il giornalista, ex Rai, Enrico Varriale, per minacce e lesioni nei confronti dell’ex compagna. La decisione arriva dopo la denuncia di stalking da parte della donna, per la quale è stato richiesto anche un risarcimento di 2.000 euro alla parte civile. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

