Enrico Varriale condannato a 7 mesi per minacce e lesioni
Il tribunale di Roma ha condannato il giornalista, ex Rai, Enrico Varriale, per minacce e lesioni nei confronti dell’ex compagna. La decisione arriva dopo la denuncia di stalking da parte della donna, per la quale è stato richiesto anche un risarcimento di 2.000 euro alla parte civile. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il giornalista Enrico Varriale condannato a 7 mesi per minacce e lesioni alla ex
