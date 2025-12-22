Enrico Varriale condannato a 7 mesi per minacce e lesioni alla ex tra 2021 e 2022 giornalista sportivo Rai | Processo pieno di menzogne
Nel corso del procedimento, il giudice ha deciso di riqualificare l’accusa originaria di stalking in quella di minacce, accogliendo solo in parte l’impostazione accusatoria. Oltre alla pena detentiva, Varriale è stato condannato anche al pagamento di una provvisionale di 2 mila euro in favore della. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
