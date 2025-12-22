eminente il sauternes sposa il rum

La bottiglia «coccodrillata », di norma risulta una tamarrata nel 99% dei casi. C’è invece un unico distillato per cui il packaging in cui il vetro ricorda la pelle del rettile è invece un oggetto delizioso, che fa bella mostra di sé nelle bottigliere. Stiamo parlando di Eminente, forse il brand più rappresentativo della nuova generazione di rum cubani. A Cuba il distillato di canna da zucchero tradizionale è il cosiddetto ron ligero (Bacardi, Havana Club.), ovvero rum da melassa distillato in alambicchi a colonna industriali, che danno uno spirito leggero appunto, ideale per la miscelazione. César Martì, invece, ha ideato e realizzato un rum pieno e profondo, da assaporare liscio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

