Emergenza dipendenze | E’ in arrivo il Fentanyl la droga degli zombie

Modena, 22 dicembre 2025 – E’ arrivato anche nella nostra città seppur, per il momento, in quantità limitate. La Regione Emilia Romagna, però, è già pronta a ‘combattere’ il fenomeno. Parliamo del Fentanyl, potente oppioide sintetico finito sotto i riflettori internazionali per la sua presenza sui mercati illegali in diverse forme, liquide e in polvere. Il Fentanyl è 50 volte più potente dell’eroina e può avere conseguenze letali: viene definito “droga degli zombie” ed è nato come farmaco usato nella terapia del dolore. Il monitoraggio attivato in Emilia-Romagna. Via via il consumo ha iniziato a dilagare negli Stati Uniti, dove si iniziano a contare numerose vittime di overdose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza dipendenze: “E’ in arrivo il Fentanyl, la droga degli zombie” Leggi anche: Fentanyl, in Emilia-Romagna 16 casi: un piano per contrastare la droga degli zombie Leggi anche: Fentanyl, droga degli zombie in espansione nel ponente ligure Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Emergenza dipendenze: “E’ in arrivo il Fentanyl, la droga degli zombie” - Dagli Usa è sbarcato in Europa: è un oppioide 50 volte più potente dell’eroina. ilrestodelcarlino.it

Emergenza droga, dipendenze nuove e vecchie: “L’intreccio è pericoloso” - Di fronte all’emergere di nuove dipendenze, dalle droghe alle tecnologie, le istituzioni sono chiamate a fornire una risposta più ampia e coordinata. quotidiano.net

SENZA TUTELA A FALERNA, L’EMERGENZA INVISIBILE DELLE PERSONE FRAGILI Dipendenze gravi, famiglie allo stremo e servizi frammentati: il caso di L. M. riapre il tema della presa in carico integrata e della responsabilità delle istituzioni https://www.ca - facebook.com facebook

