Emergenza dipendenze | E’ in arrivo il Fentanyl la droga degli zombie

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 22 dicembre 2025 – E’ arrivato anche nella nostra città seppur, per il momento, in quantità limitate. La Regione Emilia Romagna, però, è già pronta a ‘combattere’ il fenomeno. Parliamo del Fentanyl, potente oppioide sintetico finito sotto i riflettori internazionali per la sua presenza sui mercati illegali in diverse forme, liquide e in polvere. Il Fentanyl è 50 volte più potente dell’eroina e può avere conseguenze letali: viene definito “droga degli zombie” ed è nato come farmaco usato nella terapia del dolore. Il monitoraggio attivato in Emilia-Romagna. Via via il consumo ha iniziato a dilagare negli Stati Uniti, dove si iniziano a contare numerose vittime di overdose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

