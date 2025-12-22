Emanuela Orlandi indagata l’amica Laura Casagrande per i racconti falsi sul giorno della scomparsa
Sono passati oltre quarant’anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi. Decenni di teorie, voci incontrollate e complottismi che non hanno mai portato a una risposta definitiva su ciò che accadde il 22 giugno 1983. Nemmeno le testimonianze di chi conobbe la ragazza all’epoca furono di aiuto. Una di queste proviene da Laura Casagrande, ex compagna di lezioni di musica della quindicenne sparita nel nulla, che la Procura di Roma ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati per false informazioni al pubblico ministero. Laura Casagrande frequentava la stessa scuola di musica di Emanuela Gli inquirenti hanno rilevato contraddizioni tra le dichiarazioni del 1983 e quelle rese alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa della Orlandi nel 2024, riguardanti l’ultima giornata di Emanuela e sulla telefonata ricevuta dai presunti rapitori. 🔗 Leggi su Panorama.it
