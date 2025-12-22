Emanuela Orlandi 42 anni dopo una svolta-choc | il ruolo di Laura Casagrande
Dopo 42 anni, circa metà di una vita, si aggiunge un nuovo elemento al caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, uno dei più complessi e irrisolti della storia italiana. La figura di Laura Casagrande si inserisce in un quadro che ancora richiede chiarimenti e approfondimenti, mantenendo vivo l’interesse pubblico e delle autorità.
Dopo 42 anni, cioè circa metà di una vita intera, emerge un nuovo indagato nel più grande mistero d’Italia: la scomparsa di Emanuela Orlandi. E si tratta di Laura Casagrande, l’amica che oggi viene accusata di aver fornito false dichiarazioni al pm Stefano Luciani nel nuovo fascicolo aperto dalla Procura di Roma. All’epoca dei fatti, quando viene risentita il 4 agosto 1983, Emanuela è sparita da oltre un mese. E la sua ricostruzione è già diversa da quella precedente. E diversa ancora da quella fornita oggi agli inquirenti e alla commissione parlamentare. All’inizio Casagrande aveva detto di aver camminato con Emanuela, come si legge sul Messaggero, e di averla lasciata alla fermata dell’autobus. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Emanuela Orlandi, c'è una nuova indagata. Il colpo di scena a 42 anni dalla scomparsa; Una donna indagata per il caso Emanuela Orlandi, la svolta a 42 anni dalla scomparsa: cosa sappiamo; Caso Emanuela Orlandi, la svolta dopo 42 anni: c'è una donna indagata; Emanuela Orlandi, la svolta dopo 42 anni: c'è una nuova indagata per la scomparsa della ragazza. Chi è di cosa è accusata.
Caso Orlandi: chi è Laura Casagrande e perché, dopo 42 anni, è indagata? Le tre versioni contrastanti dell’ultima amica che ha visto Emanuela e i sospetti degli inquirenti - La Procura di Roma, che sta rivalutando la pista familiare nelle indagini (eterne) sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, ha is ... mowmag.com
Emanuela Orlandi, la svolta dopo 42 anni: c'è una nuova indagata per la scomparsa della ragazza. Chi è di cosa è accusata - La procura di Roma ha iscritto una donna nel registro degli indagati nella nuova inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. tg.la7.it
Una donna indagata per il caso Emanuela Orlandi, la svolta a 42 anni dalla scomparsa: cosa sappiamo - Nuova svolta 42 anni dopo: una donna è indagata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. virgilio.it
«Dove sta Emanuela Orlandi»: le tre versioni (e le smentite) della compagna indagata @Corriere x.com
A oltre 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, una nuova ombra si allunga sull’inchiesta: Laura Casagrande, l’amica che ricevette la telefonata del presunto sequestratore, è ora indagata. Secondo gli inquirenti, il suo racconto davanti alla Commission - facebook.com facebook
