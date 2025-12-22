Emanuela Orlandi 42 anni dopo una svolta-choc | il ruolo di Laura Casagrande

Dopo 42 anni, circa metà di una vita, si aggiunge un nuovo elemento al caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, uno dei più complessi e irrisolti della storia italiana. La figura di Laura Casagrande si inserisce in un quadro che ancora richiede chiarimenti e approfondimenti, mantenendo vivo l’interesse pubblico e delle autorità.

Dopo 42 anni, cioè circa metà di una vita intera, emerge un nuovo indagato nel più grande mistero d’Italia: la scomparsa di Emanuela Orlandi. E si tratta di Laura Casagrande, l’amica che oggi viene accusata di aver fornito false dichiarazioni al pm Stefano Luciani nel nuovo fascicolo aperto dalla Procura di Roma. All’epoca dei fatti, quando viene risentita il 4 agosto 1983, Emanuela è sparita da oltre un mese. E la sua ricostruzione è già diversa da quella precedente. E diversa ancora da quella fornita oggi agli inquirenti e alla commissione parlamentare. All’inizio Casagrande aveva detto di aver camminato con Emanuela, come si legge sul Messaggero, e di averla lasciata alla fermata dell’autobus. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

