Elon Musk può sorridere: è pronto a incassare diversi miliardi di dollari dopo la vittoria del processo nella Corte Suprema del Delaware. È stata, infatti, ribaltata la decisione che lo privava di un maxi-premio. Nel 2018 Tesla aveva approvato un pacchetto che prevedeva per l’imprenditore la remunerazione – pluriennale – da 56 miliardi di dollari, come incentivo per portare la casa automobilistica a nuovi livelli. Compenso gli era stato revocato nel 2024 dopo una causa intentata da un azionista Tesla, Richard Tornetta: aveva accusato il Cda definendolo “il più grande piano di remunerazione mai assegnato a un dirigente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk vince il ricorso alla Corte suprema del Delawere: può incassare da Tesla il maxi compenso da 56 miliardi

