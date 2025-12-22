Elodie serve pasti alla mensa dei senzatetto | il gesto per Natale che scalda il cuore

Un Natale lontano dai riflettori e il palco, con lo scopo di aiutare gli altri. Nei giorni che precedono le festività Elodie ha scelto di dedicare una serata al volontariato, partecipando ad una cena solidale per senzatetto nel centro di Milano. Nessun annuncio ufficiale, nessuna condivisione social, solo una presenza concreta, inserita in un’iniziativa pensata per offrire un momento di accoglienza a chi vive ai margini, soprattutto durante l’inverno. La cantante, tra i volti più amati della musica italiana, ha preso parte all’evento affiancando i volontari impegnati nell’organizzazione e nel servizio dei pasti. 🔗 Leggi su Dilei.it

