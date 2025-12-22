La crescente pressione per integrare gli stranieri nel tessuto sociale italiano rischia di indebolire i valori e le tradizioni che da secoli costituiscono la nostra identità. Questa dinamica, spesso sostenuta da posizioni di sinistra, pone questioni importanti sulla conservazione delle radici culturali e sulla coesione sociale. È fondamentale riflettere sui principi che guidano la nostra convivenza e sui rischi di perdere il patrimonio che ci definisce.

La tendenza all' inclusione degli stranieri nel tessuto sociale italiano portata avanti soffocando le tradizioni e le radici che da secoli governo quello stesso tessuto sociale, sta causando enormi danni. Non solo all'Italia ma agli stessi stranieri, perché non trovano punti di riferimento con i quali orientarsi e ai quali ancorarsi. Eppure, la sinistra buonista e inclusiva, continua su questa linea, come dimostra quanto accade nelle scuole, dove nel periodo di Natale Gesù Bambino viene cancellato dai canti perché "troppo religioso" e poco inclusivo. Si vuole un Natale laico che snatura l'essenza propria di questa celebrazione e indispettisce anche chi cattolico non è, come dimostrano le parole di Nadeem Chaudhry, mediatore culturale islamico di 33 anni, nato in Pakistan ma residente in Italia da ormai 20 anni, tanto da aver preso anche la cittadinanza del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Eliminano i valori della nostra tradizione". La lezione del musulmano alla sinistra

Leggi anche: Elkann chiude alla cessione della Juventus: “E’ la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita”

Leggi anche: Elkann chiude alla cessione della Juventus: «La nostra storia e i nostri valori non sono in vendita. Guardiamo al futuro per costruire una squadra vincente»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

«Eliminare Gesù dai canti di Natale è un grave errore». Parola di musulmano; La Diocesi: “Dispiaciuti e addolorati”; Gesù eliminato dai canti natalizi. L’arcivescovo striglia la scuola: Addolorati da questa scelta.

Dieta mediterranea all'estero, Tajani: "Significa trasmettere valori legati alla nostra tradizione" - Da Parigi a Londra, da Madrid a Tirana, da Atene a Casablanca e fino a New York e a Washington, il progetto 5 Colori mira a sensibilizzare a una sana e corretta alimentazione e a promuovere la dieta ... rainews.it

Coraggio, umiltà, idee e programmi, identità e valori, spirito di servizio, POLITICA…. Il lavoro e l’impegno pagano sempre! Felice anniversario al mio partito. Grazie Giorgia - facebook.com facebook