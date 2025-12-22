Elezioni provinciali il Pd spara a zero | Vittoria del trasformismo politico

Lealtà, impegno, coerenza e senso di responsabilità. Rievocando lo spettro del trasformismo politico. L’analisi del Pd, all’indomani della dèbacle per le elezioni del nuovo presidente della Provincia, vinte da Roberto Valettini, inizia da questi concetti. E si apre con un ringraziamento al "nostro candidato Gianluigi Giannetti, per la dedizione, la serietà e la trasparenza con cui ha affrontato questa sfida" e "a tutti i consiglieri comunali che hanno sostenuto con lealtà e impegno la candidatura, dimostrando, nella stragrande maggioranza dei casi, coerenza e senso di responsabilità". Una stoccata in punta di fioretto, cui fa seguito "un ringraziamento alle forze politiche del centrosinistra che hanno affrontato la competizione con serietà e rispetto, contribuendo a mantenere una linea politica chiara in un contesto complesso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

