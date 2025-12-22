Elezione del presidente della Provincia si vota a febbraio | pubblicato il decreto

LECCE – Sindaci e amministratori dei comuni salentini al voto il prossimo 1 febbraio per eleggere il presidente della Provincia di Lecce: è stato pubblicato in queste ore il decreto che indice la convocazione delle votazioni per rinnovare la figura al vertice di palazzo dei Celestini dopo le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

