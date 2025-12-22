Eleonora Goldoni | Da calciatrice affronto muri invisibili Lo stipendio non è l'unico divario

Eleonora Goldoni: “Lo stipendio di una calciatrice in Italia è nulla. Col primo ho pagato l’affitto” - Eleonora Goldoni nel corso di un’intervista ha parlato delle differenze, soprattutto di salario, tra calcio femminile e maschile. fanpage.it

«Con lo stipendio ci paghiamo l'affitto»: la denuncia di Eleonora Goldoni, calcio femminile - «Con il mio primo stipendio ci ho pagato l’affitto di casa, che poi l’ingaggio di una calciatrice non è paragonabile a quello di un calciatore». corriere.it

