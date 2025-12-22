Dopo un lungo periodo di sviluppo e affinamento, Eldegarde è pronto a compiere il passo decisivo verso il debutto ufficiale. Notorious Studios ha confermato che il gioco uscirà dalla fase di Accesso Anticipato e verrà pubblicato nella sua versione completa il 21 gennaio 2026, esclusivamente su PC tramite Steam. Il lancio segna un momento chiave per il progetto, che punta a ritagliarsi uno spazio ben definito nel panorama degli action RPG ad alto rischio. Un action RPG PvPvE in terza persona basato sul rischio. Eldegarde è un RPG d’azione in terza persona che fonde combattimenti dinamici, progressione profonda del personaggio ed esplorazione in un contesto PvPvE. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Eldegarde pronto al lancio definitivo su PC

Leggi anche: Arc Raiders, l’estrazione che parla anche d’Italia: da oggi il Server Slam, il 30 ottobre il lancio su PC, PS5 e Xbox

Leggi anche: Stadio della Roma, progetto definitivo pronto: invio al Comune imminente

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Eldegarde lascia l’Accesso Anticipato e arriva su PC nel 2026 - Lo sviluppatore Notorious Studios ha annunciato che il gioco uscirà dalla fase di Accesso Anticipato e debutterà nella ... techgaming.it