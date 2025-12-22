El Niño vola sull' acqua anche senza vento
Si è conclusa ieri la prima fase del campionato invernale ‘Più Vela Per tutti’ a San Foca. La quinta regata a bastone, quarta delle dieci in programma, ha segnato un momento importante per questa XVIIesima edizione, promossa dalla Lega Navale Italiana. La competizione si distingue per le condizioni di vento favorevoli e per l’abilità dei partecipanti nel navigare anche senza vento, dimostrando la versatilità della vela.
SAN FOCA (Melendugno) - Si è conclusa ieri la prima parte del campionato invernale 'Più Vela Per tutti', con la quinta regata a bastone delle dieci da disputare per conoscere i campioni di questa XVIIesima edizione promossa dalla Lega Navale Italiana di San Foca. La flotta è uscita dal porto.
