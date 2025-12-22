Egitto | Beau Rivage ha violato norme
1.16 Per l'Autorità egiziana dei trasporti fluviali la collisione tra la nave da crociera Royal Beau Rivage e l'imbarcazione Opera, avvenuta ieri alle 19 a due chilometri a valle della Chiusa di Esna, sul Nilo, sarebbe stata causata da una "brusca manovra" e da una "violazione delle regole di navigazione". L'incidente,avvenuto nella zona di Luxor, meta turistica tra le più frequentate del Paese, è costato la vita a una cittadina italiana di 47 anni.La licenza del capitano del Beau Rivage è stata ritirata e sospesa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
