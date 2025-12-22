egidio il cavallo della polizia municipale va in pensione dopo 10 anni

Firenze, 22 dicembre 2025 – Dopo dieci anni trascorsi al servizio della città, “ nonno ” Egidio, il cavallo più anziano della Polizia municipale di Firenze, è andato ufficialmente in pensione. Mercoledì scorso ha lasciato le scuderie del Parco delle Cascine per trasferirsi a Cercina, dove trascorrerà la sua meritata vecchiaia tra i prati e le colline. Rifiuti e raccolta differenziata, i 5 errori più comuni (che costano caro). E uno è davvero molto diffuso Il soprannome “Ganghero”. Simbolo di Firenze quanto il David o il Biancone, Egidio ha attraversato in lungo e in largo le strade del centro, partecipato a cerimonie istituzionali, controllato i parchi cittadini e accolto centinaia di bambini in visita alle scuderie, sempre pronto a farsi accarezzare anche dai più timorosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

