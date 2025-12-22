Egidio il cavallo della Polizia municipale va in pensione dopo 10 anni
Firenze, 22 dicembre 2025 – Dopo dieci anni trascorsi al servizio della città, “ nonno ” Egidio, il cavallo più anziano della Polizia municipale di Firenze, è andato ufficialmente in pensione. Mercoledì scorso ha lasciato le scuderie del Parco delle Cascine per trasferirsi a Cercina, dove trascorrerà la sua meritata vecchiaia tra i prati e le colline. Rifiuti e raccolta differenziata, i 5 errori più comuni (che costano caro). E uno è davvero molto diffuso Il soprannome “Ganghero”. Simbolo di Firenze quanto il David o il Biancone, Egidio ha attraversato in lungo e in largo le strade del centro, partecipato a cerimonie istituzionali, controllato i parchi cittadini e accolto centinaia di bambini in visita alle scuderie, sempre pronto a farsi accarezzare anche dai più timorosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Firenze: va in pensione l’agente Egidio, cavallo della polizia municipale
Leggi anche: Polizia Municipale, il comandante Paolo Bagnoli va in pensione
Egidio in pensione dopo 10 anni di lavoro: è il cavallo più anziano della polizia municipale di Firenze; Firenze saluta ‘nonno’ Egidio, il cavallo più anziano della Polizia Municipale; 'Nonno Egidio' va in pensione: il cavallo della Polizia Municipale lascia il servizio attivo; Va in pensione Egidio, il cavallo più anziano della polizia municipale di Firenze.
Egidio il cavallo della Municipale va in pensione - FIRENZE: Dopo dieci anni di servizio sulle strade di Firenze, il cavallo più anziano della Polizia Locale si ritira: sarà accolto in una cooperativa agricola ... toscanamedianews.it
In pensione il cavallo più anziano della Polizia Municipale - Per trovare il posto più adatto ad accoglierlo negli anni della meritata pensione è stato pubblicato un avviso pubblico attraverso il quale è stata selezionata La Cooperativa sociale La Fonte, di ... nove.firenze.it
In pensione Egidio, il cavallo più anziano della municipale va a una cooperativa sociale - Dopo dieci anni di servizio sulle strade di Firenze, Egidio, il cavallo più anziano della polizia municipale, è andato in pensione. gonews.it
È andato in pensione dopo 10 anni di onorato servizio per le strade di Firenze. Mercoledì scorso «nonno» Egidio, il cavallo più anziano della Polizia Municipale, ha lasciato le Scuderie nel Parco delle Cascine diretto a Cercina. Nel corso degli anni Egidio ha - facebook.com facebook
Va in pensione il Egidio, il cavallo più anziano della polizia municipale di Firenze x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.