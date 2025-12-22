Alla faccia di chi affermava che la prima premier donna italiana non facesse “niente per le donne”, arriva la più secca delle smentite. Fondate su fatti e numeri diffusi e analizzati dal Sole24Ore oggi in edicola. Le lavoratrici in Italia sono quasi 300mila in più nel terzo trimestre 2025, rispetto allo stesso periodo di due anni fa. La metà di queste nuove occupate opera nelle Regioni del Sud. “A nche se il Mezzogiorno parte da una situazione storica di svantaggio e ha in tutto 2,4 milioni di occupate, meno della metà di quelle del Nord”, fa notare la “Bibbia” dei quotidiani economici, il dato dell’incremento va ulteriormente a segnalare politiche economiche felici da parte dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Effetto Meloni, boom di donne lavoratrici negli ultimi due anni. Tutti i numeri. L’ultima rosicata della sinistra

Leggi anche: Reati giù negli ultimi 10 anni. I dati che smentiscono i teoremi della sinistra

Leggi anche: Vergogna Landini, Meloni: “Mi ha dato della cortigiana. Ecco a voi l’ultima diapositiva della sinistra che fa la morale sulle donne”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Effetto Meloni: le imprenditrici italiane sono diventate le più numerose d'Europa, oltre un milione e seicentomila.

Cancro al seno. È “effetto Jolie”: boom di donne che vogliono la chirurgia preventiva - I chirurghi estetici denenuciano di “aver registrato una crescita esponenziale delle richieste di chiarimenti per interventi di asportazione delle ghiandole mammarie per paura del cancro e plastica ... quotidianosanita.it

Sallusti: "Del Vecchio al Giornale Aria nuova. La vendita di Rep. ha generato un effetto domino. Io mi dedicherò al referendum, sarò il portavoce del comitato Sì riforma. Non me l'ha chiesto Meloni, ma Nicola Zanon" - Ginevra Leganza - facebook.com facebook

Effetto Meloni: le imprenditrici italiane sono diventate le più numerose d’Europa, oltre un milione e seicentomila x.com